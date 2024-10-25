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В Одессе водитель сбил и избил велосипедиста с протезом

25 октября 2024 09:22
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одессе водитель сбил и избил велосипедиста с инвалидностью
В Одессе водитель сбил велосипедиста на протезе. Фото: скриншот
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

На улице Ицхака Рабина автомобиль ехал по тротуару и сбил велосипедиста с протезом ноги. Вместо того чтобы помочь пострадавшему, водитель начал грубить и толкать его.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Что известно

На видео видно, как водитель кричит на велосипедиста и требует дать ему проехать. Пострадавший пытался вызвать полицию, тогда автомобилист залил ему лицо из перечного баллончика, схватил и толкнул на землю. Из автомобиля также вышла пассажирка, она пыталась успокоить водителя, а затем откатила велосипед с дороги.

Подробности инцидента неизвестны. Правоохранительные органы ситуацию пока не комментировали.

Напомним, в Килии пенсионер разгуливал по городу с револьвером и стрелял в собак и детей. Также в Савранb студенты местного колледжа устроили жестокую драку в укрытии.

Одесса драка скандал лицо с инвалидностью Новости Одессы

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