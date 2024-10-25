В Одесі водій збив і побив велосипедиста з інвалідністю

В Одесі водій збив велосипедиста на протезі. Фото: скриншот

На вулиці Іцхака Рабіна автомобіль їхав по тротуару та збив велосипедиста з протезом ноги. Замість того, щоби допомогти постраждалому, водій почав грубити й штовхати його.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Що відомо

На відео видно, як водій кричить на велосипедиста й вимагає дати йому проїхати. Постраждалий намагався викликати поліцію, тоді автомобіліст залив йому обличчя з перцевого балончика, схопив і штовхнув на землю. З автівки також вийшла пасажирка, вона намагалася заспокоїти водія, а потім відкотила велосипед з дороги.

Подробиці інциденту невідомі. Правоохоронні органи ситуацію поки не коментували.

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