В Одессе спасли от непогоды сразу шесть автомобилей — ГСЧС

Чрезвычайники помогают медикам. Фото: ГСЧС

За прошедшие сутки чрезвычайники Одесчины спасли из снежных заносов автомобили в разных районах области. Среди спасенных были также и кареты скорой, которые ехали на помощь больным.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

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Спасение легковых автомобилей

В Раздельнянском районе Toyota вылетела в кювет с проезжей части. Похожая ситуация произошла в Березовском районе, где с дороги слетел грузовик. Водители обоих транспортных средств не пострадали.

Кроме того, на Киевском шоссе водитель грузовика MAN не справился с управлением и задрифтовал на гололеде.

Помощь "скорым"

В Подольском и Измаильском районах кареты скорой помощи застряли в снегу, однако чрезвычайники с помощью буксира вытянули на проезжую часть спецтранспорт.

Напомним, по состоянию на утро 17 января на трассе Одесса — Рени в сторону молдавской границы зафиксировано сразу несколько пробок. Также зафиксированы очереди и на КПП. В то же время в Румынию сегодня добраться легче.

Также мы писали, что на мосту через Хаджибейский лиман будут перекрывать движение в течение двух дней. 16 и 17 января на участке дороги М-05 Киев — Одесса будут проводить работы по калибровке системы мониторинга взвешивания в движении (WiM).