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Варто зачекати з поїздкою — яка ситуація на кордонах з Одещиною

17 січня 2024 10:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Варто зачекати з поїздкою — яка ситуація на кордонах з Одещиною
Черги на Паланку. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Станом на ранок 17 січня на трасі Одеса — Рені у бік молдавського кордону зафіксовано одразу декілька заторів. Також зафіксовано черги й на самих КПП. Водночас до Румунії сьогодні дістатися легше.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затори на трасі, на КПП та у межах природного парку. Дорога до Паланки сьогодні становитиме 1 годину 15 хвилин. 

Затори на Молдову. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Крім того, на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області також зафіксовано скупчення машин біля Сарати, Холмського та Сафʼян. Перед самим КПП дорога вільна і, за даними картографічного сервісу, становитиме 4 години 19 хвилин. 

Затори на Румунію. Фото: скриншот

Більше про авто

Нагадаємо, ми писали що чекає на автовиробників через війну на Червоному морі. Один із найважливіших торгівельних морських шляхів з Азії до Європи крізь Червоне море опинився в ситуації збройного протистояння. Сьогодні поставки компонентів для виробництва автомобілів цим маршрутом неможливі, що змушує західні компанії зупиняти автозаводи та перевозити необхідні деталі манівцями.

Раніше ми розповіли, що на мосту через Хаджибейський лиман перекриватимуть рух протягом двох днів. Протягом 16 та 17 січня на ділянці дороги М-05 Київ — Одеса проводитимуть роботи з калібрування системи моніторингу зважування в русі (WiM). 

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Одеська область
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