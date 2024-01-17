Стоит подождать с поездкой — какая ситуация на границах с Одесчиной

Очереди в Паланку. Фото: скриншот

По состоянию на утро 17 января на трассе Одесса — Рени в сторону молдавской границы зафиксировано сразу несколько пробок. Также зафиксированы очереди и на КПП. В то же время в Румынию сегодня добраться легче.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробки на трассе, на КПП и в пределах природного парка. Дорога в Паланку сегодня составит 1 час 15 минут.

Пробки на Молдову. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

Кроме того, на международной трассе М-15 на юге Одесской области также зафиксировано скопление машин у Сараты, Холмского и Сафьян. Перед КПП дорога свободна и, по данным картографического сервиса, будет составлять 4 часа 19 минут.

Пробки на Румынию. Фото: скриншот

Больше об авто

Напомним, мы писали что ждет автопроизводителей из-за войны на Красном море. Один из важнейших торговых морских путей из Азии в Европу через Красное море оказался в ситуации вооруженного противостояния. Сегодня поставки компонентов для производства автомобилей по этому маршруту невозможны, что заставляет западные компании останавливать автозаводы и перевозить необходимые детали окольными путями.

Ранее мы рассказали, что на мосту через Хаджибейский лиман будут перекрывать движение в течение двух дней. 16 и 17 января на участке дороги М-05 Киев — Одесса будут проводить работы по калибровке системы мониторинга взвешивания в движении (WiM).