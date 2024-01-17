В Одесі врятували від негоди одразу шість автівок — ДСНС

Надзвичайники допомагають медикам. Фото: ДСНС

Протягом минулої доби надзвичайники Одещини врятували зі сніжних заметів автівки у різних районах області. Серед врятованих були також і карети швидкої, які їхали на допомогу хворим.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС України в Одеській області.

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У Роздільнянському районі Toyota вилетіла в кювет з проїжджої частини. Схожа ситуація сталася у Березівському районі, де з дороги злетіла вантажівка. Водії обох транспортних засобів не постраждали.

Крім того, на Київському шосе водій вантажівки MAN не впорався з кермуванням та задрифтував на ожеледиці.

Допомога "швидким"

У Подільському та Ізмаїльському районах карети швидкої допомоги застрягли у снігу, однак надзвичайники за допомогою буксиру витягли на проїжджу частину спецтранспорт.

Нагадаємо, станом на ранок 17 січня на трасі Одеса — Рені у бік молдавського кордону зафіксовано одразу декілька заторів. Також зафіксовано черги й на самих КПП. Водночас до Румунії сьогодні дістатися легше.

Також ми писали, що на мосту через Хаджибейський лиман перекриватимуть рух протягом двох днів. Протягом 16 та 17 січня на ділянці дороги М-05 Київ — Одеса проводитимуть роботи з калібрування системи моніторингу зважування в русі (WiM).