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В Одессе чествуют четвертую годовщину трагедии на Троицкий

4 декабря 2023 13:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе чествуют четвертую годовщину трагедии на Троицкий
Главный вход в колледж. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня в Одессе памятная дата всех горожан. Четыре года назад, 4 декабря 2019 года, произошел пожар в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на улице Троицкой, унесшей жизни 16 человек.

Журналисты Новини.LIVE побывали на месте трагедии.

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У главной двери учебного корпуса появились свежие цветы с траурными лентами. Это свидетельствует о том, что одесситы помнят трагедию в центре города, за которую до сих пор никто не нес ответственности.

Люди принесли свежие цветы. Фото: Новини.LIVE

Что произошло в Доме Асвадурова

4 декабря 2019 из кабинета 9 на третьем этаже учебного корпуса колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса повалил густой дым. Это кабинет заведующей дневным отделением экономики и предпринимательства и по совместительству учительницы физики Ирины Тарановой.

По версии следствия женщина пришла на работу и подключила электрический обогреватель к удлинителю. После чего вышла из кабинета и захлопнула дверь. Вскоре произошло короткое замыкание, вспыхнул огонь. Почти сразу пламя начало неконтролируемо распространяться, в частности, из-за легко занимающейся облицовки стен в коридорах.

Разбиты окна в учебном заведении. Фото: Новини.LIVE

Из-за отсутствия системы оповещения ученики и преподаватели не сразу поняли, что происходит. Пожар тушили больше суток.

Среди погибших — большинство несовершеннолетних, семьи которых не оправились от удара судьбы. Родители до сих пор принимают участие в судебных заседаниях, требуя справедливого наказания.

Всего обвинения в нерадивости, повлекшей смерть, были предъявлены четырем работникам: директору колледжа Любови Кочерге, завхозу Татьяне Хомич, бывшему заместителю директора по административно-хозяйственной работе Андрею Хаецкому и самой Ирине Тарановой.

Отметим, что позже с Хаецкого сняли обвинения из-за проблем со здоровьем и длительного лечения.

Выжженное здание колледжа. Фото: Новини.LIVE

Напомним, с начала этого года в Одесской области произошло более 3500 пожаров сухой растительности на открытых территориях, и главной причиной этого является человеческий фактор. Обычно такие масштабные пожары возникают из-за самовольного сожжения сухой травы.

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