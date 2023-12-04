В Одесі вшановують четверту річницю трагедії на Троїцький

Головний вхід до коледжу. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні в Одесі пам'ятна дата для усіх містян. Чотири роки тому, 4 грудня 2019 року, сталася пожежа в коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на вулиці Троїцькій, яка забрала життя 16 людей.

Журналісти Новини.LIVE побували на місці трагедії.

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Біля головних дверей навчального корпусу зʼявилися свіжі квіти з траурними стрічками. Це свідчить про те, що одесити памʼятають трагедію у центрі міста, за яку досі ніхто не поніс відповідальності.

Люди принесли свіжі квіти. Фото: Новини.LIVE

Що сталося у Будинку Асвадурова

4 грудня 2019 року з кабінету 9 на третьому поверсі навчального корпусу коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу повалив густий дим. Це кабінет завідувачки денного відділення економіки та підприємництва та за сумісництвом вчительки фізики Ірини Таранової.

За версією слідства, жінка прийшла на роботу та під'єднала електричний обігрівач до подовжувача. Після чого вийшла з кабінету та зачинила двері. Незабаром сталося коротке замикання, спалахнув вогонь. Майже одразу полум'я почало неконтрольовано поширюватися, зокрема, через облицювання стін у коридорах, яке легко займається.

Розбиті вікна у навчальному закладі. Фото: Новини.LIVE

Через відсутність системи оповіщення учні та викладачі не одразу зрозуміли, що відбувається. Пожежу гасили понад добу.

Серед загиблих — більшість неповнолітніх, родини яких не оговталася від удару долі. Батьки досі беруть участь у судових засіданнях, вимагаючи справедливого покарання.

Усього звинувачення в недбалості, що призвела до смерті, були висунуті чотирьом працівникам: директорці коледжу Любові Кочерзі, завгоспу Тетяні Хомич, колишньому заступнику директора з адміністративно-господарської роботи Андрію Хаєцькому та самій Ірині Тарановій.

Зазначимо, що пізніше з Хаєцького зняли обвинувачення через проблеми зі здоровʼям та тривале лікування.

Випалена будівля коледжу. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, з початку цього року в Одеській області сталося понад 3 500 пожеж сухої рослинності на відкритих територіях, і головною причиною цього є людський фактор. Зазвичай такі масштабні пожежі виникають через самовільне спалення сухої трави.