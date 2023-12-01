У Хаджибейському районі Одеси горів завод — подробиці

Рятувальники працюють на місці пожежі. Фото: ДСНС

В Одесі сталася пожежа у виробничому цеху. У Хаджибейському районі загорівся завод з виробництва тротуарної плитки.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Одеській області.

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Подробиці пожежі

Сьогодні зранку на вулиці Хімічній сталося займання обладнання та даху в цеху з виготовлення тротуарної плитки. Рятувальникам за 20 хвилин вдалося ліквідувати пожежу на площі понад 300 квадратних метрів. Загиблих та постраждалих, на щастя, немає. Всього залучались 12 одиниць техніки та 54 рятувальники. Наразі встановлюються причини пожежі та збиток.

Рятувальники працюють на місці пожежі. Фото: ДСНС

Нагадаємо, в Одеській області затримали шістьох чоловіків, які займалися підпалом сухої рослинності. Палії розводили багаття на відкритій місцевості та залишали дотлівати без нагляду.

Також ми писали, що з початку цього року в Одеській області сталося понад 3500 пожеж сухої рослинності на відкритих територіях, і головною причиною цього є людський фактор. Зазвичай такі масштабні пожежі виникають через самовільне спалення сухої трави.

Додамо, одеські фахівці ДСНС отримали нову техніку для гасіння пожеж. Вантажний автомобіль Chevrolet Chevy Van передали рятувальникам колеги зі Швейцарії.