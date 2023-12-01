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В Хаджибейском районе Одессы горел завод — подробности

1 декабря 2023 11:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Хаджибейском районе Одессы горел завод — подробности
Спасатели работают на месте пожара. Фото: ГСЧС
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе произошел пожар в производственном цеху. В Хаджибейском районе загорелся завод по производству тротуарной плитки.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Одесской области.

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Подробности пожара

Сегодня утром по улице Химической произошло возгорание оборудования и крыши в цехе по изготовлению тротуарной плитки. Спасателям за 20 минут удалось ликвидировать пожар на площади более 300 квадратных метров. Погибших и пострадавших, к счастью, нет. Всего привлекались 12 единиц техники и 54 спасателя. В настоящее время устанавливаются причины пожара и ущерб.

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Спасатели работают на месте пожара. Фото: ГСЧС

Напомним, в Одесской области задержаны шесть мужчин, которые занимались поджогом сухой растительности. Поджигатели разводили костер на открытой местности и оставляли дотлевать без присмотра.

Также мы писали, что с начала этого года в Одесской области произошло более 3500 пожаров сухой растительности на открытых территориях, и главной причиной этого является человеческий фактор. Обычно такие масштабные пожары возникают из-за самовольного сожжения сухой травы.

Одесские специалисты ГСЧС получили новую технику для тушения пожаров. Грузовой автомобиль Chevrolet Chevy Van передали спасателям коллеги из Швейцарии.

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