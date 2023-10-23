В Одессе почтили память замученных во время Второй мировой войны евреев

Церемония возложения цветов к памятнику. Фото: Одесский городской совет

Сегодня, 23 октября, в Одессе почтили память замученных нацистами евреев во время Второй мировой войны. Известно, что немецко-румынские захватчики уничтожили более 25 тысяч человек на территории нашего города.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Траурная церемония с возложением цветов прошла у памятника жертвам нацизма, установленного на территории бывших артиллерийских складов.

"К сожалению, сегодня история повторяется. Однако жители Украины свято верят в то, что Победа уже скоро, а нацизму и террору должен быть положен конец", — сказал глава Ассоциации евреев — бывших узников гетто и концлагерей Роман Шварцман.

Роман Шварцман говорит на памятной церемонии. Фото: Одесский городской совет

Памятник жертвам нацизма в Одессе. Фото: Одесский городской совет

Что известно о трагической дате

Отметим, что 82 года назад, 23 октября 1941 года, оккупанты расстреляли и заживо сожгли в Одессе более 25 тысяч человек, большинство из которых были евреями. Массовая казнь произошла в девяти огромных артиллерийских складах на тогдашней окраине Одессы в районе 3-й станции Люстдорфской дороги.

Люди почтили память погибших. Фото: Одесский городской совет

Напомним, 29 сентября в Одессе состоялась церемония памяти жертв трагедии Бабьего Яра. Эта массовая трагедия, в результате которой были расстреляны тысячи евреев, стала символом "Холокоста от пуль" и нацистской политики массового уничтожения людей.

Также мы писали, что в начале мая в Одессе завершились работы по благоустройству Прохоровского сквера, расположенного в районе Центрального рынка. Это стало своеобразным подарком ко Дню праведников народов мира, отмечаемому в Украине 14 мая.