В Одесі вшанували пам'ять закатованих під час Другої світової війни євреїв

Церемонія покладання квітів до пам'ятника. Фото: Одеська міська рада

Сьогодні, 23 жовтня, в Одесі вшанували пам'ять закатованих нацистами євреїв під час Другої світової війни. Відомо, що німецько-румунські загарбники знищили понад 25 тисяч людей на території нашого міста.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Траурна церемонія з покладанням квітів пройшла біля пам’ятника жертвам нацизму, встановленого на території колишніх артилерійських складів.

"На жаль, сьогодні історія повторюється. Проте жителі України свято вірять в те, що Перемога — вже незабаром, а нацизму та терору має бути покладено кінець", — сказав голова Асоціації євреїв — колишніх в'язнів гетто і концтаборів Роман Шварцман.

Роман Шварцман говорить на пам'ятній церемонії. Фото: Одеська міська рада

Пам'ятник жертвам нацизму в Одесі. Фото: Одеська міська рада

Що відомо про трагічну дату

Зазначимо, що 82 роки тому, 23 жовтня 1941 року, окупанти розстріляли та живцем спалили в Одесі понад 25 тисяч осіб, більшість із яких були євреями. Масова кара сталася у дев'яти величезних артилерійських складах на тодішній околиці Одеси в районі 3-ї станції Люстдорфської дороги.

Люди вшанували пам'ять загиблих. Фото: Одеська міська рада

Нагадаємо, 29 вересня в Одесі відбулася церемонія вшанування пам'яті жертв трагедії Бабиного Яру. Ця масова трагедія, внаслідок якої були розстріляні тисячі євреїв, стала символом "Голокосту від куль" і нацистської політики масового знищення людей.

Також ми писали, що на початку травня в Одесі завершилися роботи з благоустрою Прохоровського скверу, який знаходиться в районі Центрального ринку. Це стало своєрідним подарунком до Дня праведників народів світу, який відзначається в Україні 14 травня.