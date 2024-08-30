В Одессе состоялась акция-напоминание о пропавших без вести моряках

Чествование пропавших без вести моряков. Фото: Новини.LIVE

В Одессе провели акцию памяти военных моряков, которые до сих пор считаются пропавшими без вести. На Приморском бульваре установили стенды с фотографиями и историями пропавших защитников.

Об этом сообщили Новини.LIVE.

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Акция-напоминание о пропавших военных моряках

В Международный день без вести пропавших 30 августа в Одессе провели акцию памяти военных моряков, которые до сих пор числятся пропавшими без вести.

Пропавшие без вести моряки. Фото: Новини.LIVE

На Приморском бульваре установили стенды с фотографиями и историями пропавших защитников.

Рисунок пропавших без вести моряков. Фото: Новини.LIVE

Участники акции почтили тех, кто имеет статус без вести пропавших, возложили цветы и написали письма своим родным, которые передадут им, как только они вернутся домой.

Девушки пишут письма своим родным. Фото: Новини.LIVE

"Пропавшие без вести военные моряки нуждаются в вашем внимании", — такие надписи были на стендах, размещенных во время акции.