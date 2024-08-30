В Одесі відбулася акція-нагадування про зниклих безвісти моряків

В Одесі вшанували зниклих безвісти моряків — фото
В Одесі провели акцію пам'яті військових моряків, які досі вважаються зниклими безвісти. На Приморському бульварі встановили стенди з фотографіями та історіями зниклих захисників.
Про це повідомили Новини.LIVE.
Акція-нагадування про зниклих військових моряків
У Міжнародний день безвісти зниклих 30 серпня в Одесі провели акцію пам'яті військових моряків, які досі вважаються зниклими безвісти.
На Приморському бульварі встановили стенди з фотографіями та історіями зниклих захисників.
Учасники акції вшанували тих, хто має статус безвісти зниклих, поклали квіти та написали листи своїм рідним, які передадуть їм, щойно вони повернуться додому.
"Зниклі безвісти військові моряки потребують вашої уваги", — такі надписи були на стендах, розміщених під час акції.
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