В Одесі відбулася акція-нагадування про зниклих безвісти моряків

Вшанування зниклих безвісти моряків. Фото: Новини.LIVE

В Одесі провели акцію пам'яті військових моряків, які досі вважаються зниклими безвісти. На Приморському бульварі встановили стенди з фотографіями та історіями зниклих захисників.

Про це повідомили Новини.LIVE.

Читайте також:

Акція-нагадування про зниклих військових моряків

У Міжнародний день безвісти зниклих 30 серпня в Одесі провели акцію пам'яті військових моряків, які досі вважаються зниклими безвісти.

Зниклі безвісти моряки. Фото: Новини.LIVE

На Приморському бульварі встановили стенди з фотографіями та історіями зниклих захисників.

Малюнок зниклих безвісти моряків. Фото: Новини.LIVE

Учасники акції вшанували тих, хто має статус безвісти зниклих, поклали квіти та написали листи своїм рідним, які передадуть їм, щойно вони повернуться додому.

Дівчата пишуть листи своїм рідним. Фото: Новини.LIVE

"Зниклі безвісти військові моряки потребують вашої уваги", — такі надписи були на стендах, розміщених під час акції.