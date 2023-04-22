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В Одессе установили рекорд Украины по перетягиванию каната

22 апреля 2023 12:55
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе установили рекорд Украины по перетягиванию каната
Перетаскивание каната двумя командами. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе курсанты и лицеисты военно-морских сил установили рекорд Украины по перетягиванию корабельного каната. В акции участвовало более 200 людей.

Об этом сообщила пресс-служба Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины.

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"Эта акция была в первую очередь для популяризации нашего учебного заведения, популяризации Военно-Морских сил и здорового образа жизни", — отмечает начальник военно-морского лицея Виктор Шмигановский.

Отметим, что канат в длину составлял 208 метров, а весил более полутонны. Однако участники мероприятия остались довольны проведением такого мероприятия.

"Это проверка нас и нашего духа. Мы доказали, что мы сильны и со всем можем справиться", — говорит лицеистка Мария.

Организаторы отмечают, что в Европе столь длинный и тяжелый канат тянули впервые. Но надеются, что по их примеру к происшествию присоединится все большее число участников.

Напомним, что в Украине продолжается вступительная кампания в военные учебные заведения, в частности в Одессе. На обучение приглашают не только выпускников школ, но и взрослых мужчин и женщин.

Добавим, три сотрудника Одесского государственного университета внутренних дел были уволены из-за превышения служебных полномочий. Как оказалось, скандал развернулся из-за того, что курсант вуза решил посушить в неустановленном месте свою обувь, а работники захотели "проучить" нарушителя.

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