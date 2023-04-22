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В Одесі встановили рекорд України з перетягування каната

22 квітня 2023 12:55
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі встановили рекорд України з перетягування каната
Перетягування каната двома командами. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі курсанти та ліцеїсти військово-морських сил встановили рекорд України з перетягування корабельного каната. В акції брали участь понад 200 учасників. 

Про це повідомила пресслужба Військово-Морських сил Збройних сил України.

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"Ця акція була в першу чергу для популяризації нашого навчального закладу, популяризації Військово-Морських сил і здорового образу життя", — наголошує начальник військово-морського ліцею Віктор Шмигановський.

Зазначимо, що канат у довжину становив 208 метрів, а важив понад пів тонни. Проте учасники заходу залишилися задоволеними проведенням такого заходу. 

"Це перевірка нас та нашого духу. Ми довели, що ми сильні та з усім можемо впоратися", — говорить ліцеїстка Марія.

Організатори зазначають, що у Європі настільки довгий та важкий канат тягнули вперше. Та сподіваються, що за їхнім прикладом до події долучатиметься дедалі більше учасників. 

Нагадаємо, що в Україні триває вступна кампанія до військових навчальних закладах, зокрема в Одесі. На навчання запрошують не лише випускників шкіл, а й дорослих чоловіків та жінок.

Додамо, трьох співробітників Одеського державного університету внутрішніх справ було звільнено через перевищення службових повноважень. Як виявилось, скандал розгорнувся через те, що курсант ВНЗ вирішив посушити у невстановленому місці своє взуття, а працівники захотіли "проучити" порушника.

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