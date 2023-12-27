В Одессе уже курсирует низкопольный трамвай "Татра"

Новый трамвай в Одессе. Фото: Одесский городской совет

В Одессе на испытательный рейс запустили первый 26-метровый трамвай напольного типа "Татра". Электротранспорт был приобретен за счет Европейского инвестиционного банка.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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По информации мэрии, после тестовых рейсов, трамвай в скором времени начнет курсировать по одному из маршрутов. Всего город ожидает 13 таких трехсекционных трамваев с низким полом.

"Раньше мы приобрели за средства Европейского банка реконструкции и развития 47 новых троллейбусов. Также совместно с Европейским инвестиционным банком мы реализуем еще один проект — закупка электробусов", — сказал мэр Геннадий Труханов.

Стоимость проезда

Проезд в одесском общественном электротранспорте стоит 8 грн при оплате наличными и 7 грн — с помощью смартфона. При оплате Приват-24 следует просканировать QR-код, имеющийся в троллейбусах и трамваях.

Если вы выбрали оплату приложением Транспод, следует предварительно загрузить его в свой смартфон. Билет нужно приложить к валидатору у водителя, не забывайте для этого включать блютуз.

Напомним, в общественном транспорте Одессы была запущена льготная программа для школьников и студентов. В КП "Одесгорэлектротранс" можно через QR-код приобрести электронный проездной.