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В Одесі вже курсує низькопідлоговий трамвай "Татра"

27 грудня 2023 15:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі вже курсує низькопідлоговий трамвай "Татра"
Новий трамвай в Одесі. Фото: Одеська міська рада
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі на випробувальний рейс запустили перший 26-метровий підлоговий трамвай типу "Татра". Електротранспорт був придбаний коштом Європейського інвестиційного банку.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради. 

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За інформацією мерії, після тестових рейсів, трамвай незабаром почне курсувати одним з маршрутів. Всього місто очікує 13 таких трисекційних трамваїв з низькою підлогою.

"Раніше ми придбали за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку 47 нових тролейбусів. Також, спільно з Європейським інвестиційним банком, ми реалізуємо ще один проєкт —  закупівля електробусів", — сказав мер Геннадій Труханов.

Вартість проїзду

Наразі проїзд в одеському громадському електротранспорті коштує 8 грн при оплаті готівкою та 7 грн — за допомогою смартфона. При оплаті Приват-24 слід просканувати QR-код, який є в тролейбусах і трамваях.

Якщо ви обрали оплату застосунком Транспод, то слід заздалегідь завантажити його у свій смартфон. Квиток треба прикласти до валідатора біля водія, не забувайте для цього вмикати блютуз.

Нагадаємо, у громадському транспорті Одеси запустили пільгову програму для школярів та студентів. У КП "Одесміськелектротранс" можна через QR-код придбати електронний проїзний.

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