Видео

Дата публикации 6 ноября 2025 15:40
обновлено: 15:28
100 миллионов для Одессы: на что пойдут средства
Девушки переходят улицу в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

100 миллионов гривен, которые выделило правительство для Одессы, направят на подготовку города к зиме и укрепление критической инфраструктуры. Больше всего внимания уделят укрытиям, теплосетям, резервам топлива и автономному питанию. Часть денег используют на модернизацию путепровода, медучреждений и системы водоотведения, а также на сохранение исторического центра города.

Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

Подготовка к зиме

В Одессе планируют обустроить укрытия, обеспечить стабильное теплоснабжение, резервы топлива, автономное питание и ремонтные комплекты. Это сделают благодаря 100 миллионам гривен, которые выделило правительство для города. Параллельно реализуют несколько масштабных инфраструктурных проектов, среди которых реконструкция Ивановского путепровода, обновление медицинских учреждений и модернизация ливневой канализации. Эти работы имеют стратегическое значение для безопасности и развития Одессы.

Стало відомо куди спрямують 100 млн, які виділили для Одеси
Сергей Лысак и Игорь Коваль во время рабочей встречи. Фото: Сергей Лысак

Восстановление инфраструктуры

Кроме того, город подал шесть проектов на третий этап Программы восстановления Украины, которую Министерство развития реализует совместно с Европейским инвестиционным банком. Одесса уже имеет успешный опыт участия в двух предыдущих этапах программы. Отдельно продолжается восстановление жилья, поврежденного во время обстрелов. Уже 1300 семей получили компенсации или сертификаты в рамках программы "еВідновлення". Следующий шаг — поддержка жителей домов, являющихся памятниками архитектуры.

Стало відомо куди спрямують 100 млн, які виділили для Одеси
Алексей Кулеба во время встречи в Одессе. Фото: Сергей Лысак

Сохранение ЮНЕСКО

Особое внимание уделяется сохранению исторического центра города, который входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Работы по управлению и охране культурных объектов будут осуществляться совместно с международными партнерами.

"Наша задача — сделать Одессу безопасной, устойчивой и современной. Это возможно только в тесном сотрудничестве правительства, военной администрации, городской власти и общества", — отметил Сергей Лысак.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе выделили миллионы на поддержку пляжей зимой. Также мы писали о том, как готовят одесские школы к зимнему периоду.

