Україна
В Одесі взялися за будівництво укриттів та водовідвідних каналів

В Одесі взялися за будівництво укриттів та водовідвідних каналів

Ua ru
Дата публікації: 6 листопада 2025 15:40
Оновлено: 15:28
100 мільйонів для Одеси: на що підуть кошти
Дівчата переходять вулицю в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

100 мільйонів гривень, які виділив уряд для Одеси, спрямують на підготовку міста до зими та зміцнення критичної інфраструктури. Найбільше уваги приділять укриттям, тепломережам, резервам палива й автономному живленню. Частину грошей використають на модернізацію шляхопроводу, медзакладів і системи водовідведення, а також на збереження історичного центру міста.

Про це повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Підготовка до зими

В Одесі планують облаштувати укриття, забезпечити стабільне теплопостачання, резерви палива, автономне живлення та ремонтні комплекти. Це зроблять завдяки 100 мільйонам гривень, які виділив уряд для міста. Паралельно реалізують кілька масштабних інфраструктурних проєктів, серед яких реконструкція Іванівського шляхопроводу, оновлення медичних закладів і модернізація зливової каналізації. Ці роботи мають стратегічне значення для безпеки та розвитку Одеси.

Стало відомо куди спрямують 100 млн, які виділили для Одеси
Сергій Лисак та Ігор Коваль під час робочої зустрічі. Фото: Сергій Лисак

Відновлення інфраструктури

Крім того, місто подало шість проєктів на третій етап Програми відновлення України, яку Міністерство розвитку реалізує спільно з Європейським інвестиційним банком. Одеса вже має успішний досвід участі у двох попередніх етапах програми. Окремо триває відновлення житла, пошкодженого під час обстрілів. Уже 1300 родин отримали компенсації або сертифікати в межах програми "єВідновлення". Наступний крок — підтримка мешканців будинків, що є пам’ятками архітектури.

Стало відомо куди спрямують 100 млн, які виділили для Одеси
Олексій Кулеба під час зустрічі в Одесі. Фото: Сергій Лисак

Збереження ЮНЕСКО

Особлива увага приділяється збереженню історичного центру міста, який входить до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Роботи з управління та охорони культурних об’єктів здійснюватимуть спільно з міжнародними партнерами.

"Наше завдання — зробити Одесу безпечною, стійкою та сучасною. Це можливо лише у тісній співпраці уряду, військової адміністрації, міської влади та громади", — зазначив Сергій Лисак.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі виділили мільйони на підтримку пляжів взимку. Також ми писали про те, як готують одеські школи до зимового періоду.

Автор:
Долженко Катерина
Автор:
Долженко Катерина
