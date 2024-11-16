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В Одессе обеспечивают безбарьерный доступ к медучреждениям

16 ноября 2024 12:48
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Одесса обеспечивает безбарьерный доступ к медицине для людей с инвалидностью
Пандус в одной из больниц Одессы. Фото: ОГС
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В Одессе внедряются принципы безбарьерности в медицинских учреждениях для обеспечения доступа людей с инвалидностью к качественной помощи. Удобные пандусы, тактильная плитка, санитарные комнаты с перилами и лифты — лишь часть изменений, направленных на инклюзивность.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Сообщение горсовета. Фото: скриншот

Медицинские учреждения адаптируют

По информации мэрии, все коммунальные амбулаторные и стационарные заведения города постепенно адаптируются в соответствии с требованиями инклюзивности. Постоянный мониторинг обеспечения доступности проводится с участием представителей государственных структур и организаций.

В Одессе обеспечивают безбарьерный доступ к медучреждениям - фото 2
Пандус возле медицинского учреждения. Фото: Фото: ОГС

При проведении ремонтов особое внимание уделяется обустройству удобных пандусов, соответствию дверей строительным нормам, доступным санитарным комнатам с перилами и зеркалами на удобной высоте. На территориях заведений укладывается тактильная плитка, обустраиваются парковки для людей с инвалидностью, работают лифты, а информационная навигация включает шрифт Брайля.

Что уже сделали

В частности, за последнее время завершены следующие работы:

  • обустроен пандус в городской клинической больнице №11 (ул. Виталия Нестеренко, 5г);
  • проведен капитальный ремонт хирургического отделения городской клинической больницы №1 (ул. Мясоедовская, 32);
  • обновлено помещение в Консультативно-диагностическом центре №29 (ул. Академика Заболотного, 32-а и просп. Добровольского, 100);
  • модернизировано реабилитационное отделение городской клинической больницы №10 (ул. Алексея Вадатурского, 61-а);
  • обустроен второй вход для лиц с инвалидностью в Центре первичной медико-санитарной помощи №16 (ул. Ивана и Юрия Лип, 1).
В Одессе обеспечивают безбарьерный доступ к медучреждениям - фото 3
Обустроен пандус в больнице. Фото: ОГС

Напомним, в Одессе боевой медик Петр Конопля несколько месяцев назад жестко раскритиковал условия лечения и питания в Одесской областной психбольнтце. Теперь, по его словам, ситуация иногда даже ухудшилась. В то же время в одесском госпитале ветеранов ответили, что соблюдают все нормы питания пациентов и имеются все необходимые продукты. Жалоб на качество еды не поступало.

Одесса больницы Одесская область Одесская ОГА Новости Одессы лицо с инвалидностью

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