Одеса забезпечує безбар’єрний доступ до медицини для людей з інвалідністю

Пандус в одній із лікарень Одеси. Фото: ОМР

В Одесі впроваджують принципи безбар’єрності в медичних закладах для забезпечення доступу людей з інвалідністю до якісної допомоги. Зручні пандуси, тактильна плитка, санітарні кімнати з поручнями та ліфти — лише частина змін, спрямованих на інклюзивність.

Про це повідомили в пресслужбі Одеської міської ради.

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Медичні заклади адаптують

За інформацією мерії, всі комунальні амбулаторні та стаціонарні заклади міста поступово адаптують відповідно до вимог інклюзивності. Постійний моніторинг забезпечення доступності проводиться за участі представників державних структур та громадських організацій.

Пандус біля медичного закладу. Фото: ОМР

При проведенні ремонтів особливу увагу приділяють облаштуванню зручних пандусів, відповідності дверей будівельним нормам, доступним санітарним кімнатам із поручнями та дзеркалами на зручній висоті. На територіях закладів укладається тактильна плитка, облаштовуються паркувальні місця для людей з інвалідністю, працюють ліфти, а інформаційна навігація включає шрифт Брайля.

Що уже зробили

Зокрема, впродовж останнього часу завершено такі роботи:

облаштовано пандус у міській клінічній лікарні №11 (вул. Віталія Нестеренка, 5г);

проведено капітальний ремонт хірургічного відділення міської клінічної лікарні №1 (вул. М'ясоєдовська, 32);

оновлено приміщення в Консультативно-діагностичному центрі №29 (вул. Академіка Заболотного, 32-а, та просп. Добровольського, 100);

модернізовано реабілітаційне відділення міської клінічної лікарні №10 (вул. Олексія Вадатурського, 61-а);

облаштовано другий вхід для осіб з інвалідністю в Центрі первинної медико-санітарної допомоги №16 (вул. Івана та Юрія Лип, 1).

Облаштований пандус в лікарні. Фото: ОМР

Нагадаємо, в Одесі бойовий медик Петро Конопля декілька місяців тому жорстко розкритикував умови лікування та харчування в Одеській обласній психлікарні. Тепер, за його словами, ситуація подекуди навіть погіршилася. Водночас в одеському шпиталі ветеранів відповіли, що дотримуються всіх норм харчування пацієнтів і наявні всі необхідні продукти. Скарг на якість їжі не надходило.