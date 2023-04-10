В Одессе осталось только двое участников освобождения города от фашистов

Евгений Семенович Ахлупин. Фото: Одесский городской совет

В 2023 году в Одессе осталось только два участника освобождения города от фашистских захватчиков. Среди них — Евгений Семенович Ахлупин.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Евгений Семенович Ахлупин с 1943 года участвовал в партизанском движении. Кроме того, работал в одесском подполье, был разведчиком в партизанской патриотической группе и получил ранения.

Отметим, 10 апреля в Одессе отмечают 79-ю годовщину освобождения Одессы от немецко-румынских захватчиков. В городе проходят памятные мероприятия.

В течение дня правоохранители работают в усиленном режиме. Публичный порядок обеспечивают более полутысячи полицейских, военнослужащих Национальной гвардии и курсантов Одесского государственного университета внутренних дел.

Напомним, 10 апреля 1944 года в ходе Одесской операции, которая проводилась с 26 марта по 14 апреля 1944 войсками 3-го Украинского фронта, была освобождена Одесса.

За время оккупации, которая продолжалась 907 дней, в Одессе погибли 82 тыс. жителей, 78 тыс. человек были отправлены на принудительные работы в Германию. 1 мая 1945 г. приказом Верховного Главнокомандующего Одесса была объявлена городом-героем.