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В Одесі залишилося лише двоє учасників звільнення міста від фашистів

10 квітня 2023 17:00
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
В Одесі залишилося лише двоє учасників звільнення міста від фашистів
Євген Семенович Ахлупін. Фото: Одеська міська рада
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

У 2023 році в Одесі залишилось лише двоє учасників звільнення міста від фашистських загарбників. Серед них — Євген Семенович Ахлупін.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Євген Семенович Ахлупін з 1943 року брав участь у партизанському русі. Крім того, працював в одеському підпіллі, був розвідником у партизанській патріотичній групі та отримав поранення.

Зазначимо,10 квітня в Одесі відзначають 79-ту річницю визволення Одеси від німецько-румунських загарбників. У місті проходять пам’ятні заходи.

Протягом дня правоохоронці працюють у посиленому режимі.  Публічний порядок забезпечують понад пів тисячі поліцейських, військовослужбовців Національної гвардії та курсантів Одеського державного університету внутрішніх справ.

Нагадаємо, 10 квітня 1944 року в ході Одеської операції, яка проводилася з 26 березня  по 14 квітня 1944 року військами 3-го Українського фронту, була звільнена Одеса.

За час окупації, яка тривала 907 днів, в Одесі загинули 82 тис. жителів, 78 тис. осіб були відправлені на примусові роботи до Німеччини. 1 травня 1945 року наказом Верховного Головнокомандувача Одеса була оголошена містом-героєм.

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