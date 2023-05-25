В Одессе заработали полицейские станции на пляжах

На побережье открыли полицейские станции. Фото: ГУНП в Одесской области

В Одессе, учитывая приближающийся летний сезон и рост количества отдыхающих, возобновили работу временные полицейские станции на пляжах "Золотой берег", "Ланжерон" и "Аркадия". Для безопасности на пляжах патрулирование будут осуществлять пешие и велопатрули.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Начальник Одесского районного управления полиции №1 Максим Бойко провел инструктаж для всех подразделений, которые там будут работать. Чередовать на станциях ежедневно будут около 50 стражей порядка, а в праздничные и выходные дни количество нарядов увеличат.

Такие полицейские станции являются обычной практикой, поскольку с приходом теплых дней в Одесской области увеличивается количество людей, которые отдыхают у моря и собираются на массовых мероприятиях.

Правоохранителям провели инструктаж. Фото: ГУНП в Одесской области

"Вы будете нести службу в центральной и исторической частях Одессы, в прибрежных и парковых зонах, где риск совершения правонарушений в летний период увеличивается. Взвешенно и профессионально выполняйте свою работу. Жители и гости города полагаются на вас", — отметил полковник полиции.

В Одессе будут патрулировать и собаки. Фото: ГУНП в Одесской области

Полицейские будут работать в режиме 24/7, и по необходимости граждане могут обращаться к ним непосредственно на станциях, в территориальных подразделениях полиции или по телефону спецлинии "102".

Напомним, Одесса будет охраняться специальными велопатрулями. Команда инспекторов будет ездить через парки, пешеходные зоны, центральные улицы, набережные и те улочки, которые недостижимы для служебных автомобилей.