Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В Одесі запрацювали поліцейські станції на пляжах arrow

В Одесі запрацювали поліцейські станції на пляжах

25 травня 2023 17:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесі запрацювали поліцейські станції на пляжах
На узбережжі відкрили поліцейські станції. Фото: ГУНП в Одеській області
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесі, з огляду на наближення літнього сезону і зростання кількості відпочивальників, відновили роботу тимчасові поліцейські станції на пляжах "Золотий берег", "Ланжерон" і "Аркадія". Для безпеки на пляжах патрулювання будуть здійснювати піші та велопатрулі.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області. 

Читайте також:

Начальник Одеського районного управління поліції №1, Максим Бойко, провів інструктаж для всіх підрозділів, які там будуть працювати. Чергувати на станціях щодня будуть близько 50 правоохоронців, а у святкові та вихідні дні кількість нарядів збільшать.

Такі поліцейські станції є звичайною практикою, оскільки з приходом теплих днів на Одещині збільшується кількість людей, які відпочивають біля моря та збираються на масових заходах.

Правоохоронцям провели інструктаж. Фото: ГУНП в Одеській області
Правоохоронцям провели інструктаж. Фото: ГУНП в Одеській області

"Ви нестимете службу в центральній та історичній частинах Одеси, в прибережних і паркових зонах, де ризик скоєння правопорушень в літній період збільшується. Виважено та професійно виконуйте свою роботу. Жителі та гості міста покладаються на вас", — зазначив полковник поліції.

В Одесі патрулюватимуть й собаки. Фото: ГУНП в Одеській області
В Одесі патрулюватимуть й собаки. Фото: ГУНП в Одеській області

Поліцейські працюватимуть у режимі 24/7, і в разі потреби громадяни можуть звертатися до них безпосередньо на станціях, у територіальних підрозділах поліції або за телефоном спецлінії "102".

Нагадаємо, Одеса буде охоронятися спеціальними велопатрулями. Команда інспекторів буде їздити через парки, пішохідні зони, центральні вулиці, набережні й ті вулички, які є недосяжними для службових автомобілів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

Вадим Столар: Вимушені переселенці пізнають столицю завдяки нашому проєкту "Знайомся: Київ!"

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB