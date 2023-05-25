В Одесі запрацювали поліцейські станції на пляжах

На узбережжі відкрили поліцейські станції. Фото: ГУНП в Одеській області

В Одесі, з огляду на наближення літнього сезону і зростання кількості відпочивальників, відновили роботу тимчасові поліцейські станції на пляжах "Золотий берег", "Ланжерон" і "Аркадія". Для безпеки на пляжах патрулювання будуть здійснювати піші та велопатрулі.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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Начальник Одеського районного управління поліції №1, Максим Бойко, провів інструктаж для всіх підрозділів, які там будуть працювати. Чергувати на станціях щодня будуть близько 50 правоохоронців, а у святкові та вихідні дні кількість нарядів збільшать.

Такі поліцейські станції є звичайною практикою, оскільки з приходом теплих днів на Одещині збільшується кількість людей, які відпочивають біля моря та збираються на масових заходах.

Правоохоронцям провели інструктаж. Фото: ГУНП в Одеській області

"Ви нестимете службу в центральній та історичній частинах Одеси, в прибережних і паркових зонах, де ризик скоєння правопорушень в літній період збільшується. Виважено та професійно виконуйте свою роботу. Жителі та гості міста покладаються на вас", — зазначив полковник поліції.

В Одесі патрулюватимуть й собаки. Фото: ГУНП в Одеській області

Поліцейські працюватимуть у режимі 24/7, і в разі потреби громадяни можуть звертатися до них безпосередньо на станціях, у територіальних підрозділах поліції або за телефоном спецлінії "102".

Нагадаємо, Одеса буде охоронятися спеціальними велопатрулями. Команда інспекторів буде їздити через парки, пішохідні зони, центральні вулиці, набережні й ті вулички, які є недосяжними для службових автомобілів.