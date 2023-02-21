В Одессе зарегистрировано более 300 новых случаев COVID-19
С начала 2023 года в Одесской области зарегистрировано 2104 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. За последнюю неделю по сравнению с предыдущей выросло количество новых случаев и госпитализации.
Об этом сообщает "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины".
-
Выступление Байдена в Польше не будет ответом на послание путина, — Салливан
-
Евгений Сморигин написал комплимент бывшей актрисе "Дизель Шоу", которая пошла работать на россиян
-
Санкции сказались на экспорте российской мебели: на сколько упал доход
-
"Россия в таежном тупике": Подоляк высмеял выступление путина перед парламентом
-
Эксперт расшифровал заявление путина о выходе из "ядерного" договора и его последствиях
-
Снежная лавина: украинцев предупредили об опасности
-
Суд отказал адвокатам Дани Алвеса: что ждет футболиста
-
Что могло бы ускорить поставки танков Abrams в Украину: в США ответили
-
То, что делает украинцев несгибаемыми: Зеленский показал трогательные фото
-
Фонд Вадима Столара передал ВСУ вторую систему обнаружения дронов, чтобы в паре они работали эффективнее
"За последнюю неделю по сравнению с предыдущей заболеваемость выросла на 35,1% вследствие взрослого населения, где рост на 43,3%, среди детей наблюдалось снижение на четыре случая. Уровень госпитализации вырос на 21,2%", — говорится в сообщении.
По территориальным общинам рост заболеваемости наблюдался в Ананьевской, Беляевской, Татарбунарской и Фонтанской ОТГ.
Интенсивность роста заболеваемости зависит от сознания и выполнения простых профилактических мероприятий. Это масочный режим, соблюдение социальной дистанции, использование антисептиков, своевременное обращение за помощью соблюдение самоизоляции и вакцинация. Адреса кабинетов прививок смотрите в материале.
Напомним, руководство Одессы готовится к новой волне заболевания коронавирусом. Однако горожан уверяют, что город в состоянии выдержать и все необходимое оборудование работает.
Между тем более двух третей беременных имеют бессимптомное течение COVID-19. Вирус оказывает значительное влияние на организм в целом, а также имеет ряд последствий. Поэтому тем, кто долго шел к заветной беременности или спланировал ее недавно, следует уделить большое внимание своему здоровью. Как коронавирус влияет на беременность читайте в материале.