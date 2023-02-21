В Одессе зарегистрировано более 300 новых случаев COVID-19

Вакцинация спасает жизнь

С начала 2023 года в Одесской области зарегистрировано 2104 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. За последнюю неделю по сравнению с предыдущей выросло количество новых случаев и госпитализации.

Об этом сообщает "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины".

"За последнюю неделю по сравнению с предыдущей заболеваемость выросла на 35,1% вследствие взрослого населения, где рост на 43,3%, среди детей наблюдалось снижение на четыре случая. Уровень госпитализации вырос на 21,2%", — говорится в сообщении.

По территориальным общинам рост заболеваемости наблюдался в Ананьевской, Беляевской, Татарбунарской и Фонтанской ОТГ.

Интенсивность роста заболеваемости зависит от сознания и выполнения простых профилактических мероприятий. Это масочный режим, соблюдение социальной дистанции, использование антисептиков, своевременное обращение за помощью соблюдение самоизоляции и вакцинация. Адреса кабинетов прививок смотрите в материале.

Напомним, руководство Одессы готовится к новой волне заболевания коронавирусом. Однако горожан уверяют, что город в состоянии выдержать и все необходимое оборудование работает.

Между тем более двух третей беременных имеют бессимптомное течение COVID-19. Вирус оказывает значительное влияние на организм в целом, а также имеет ряд последствий. Поэтому тем, кто долго шел к заветной беременности или спланировал ее недавно, следует уделить большое внимание своему здоровью. Как коронавирус влияет на беременность читайте в материале.