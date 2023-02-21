В Одесі зареєстровано понад 300 нових випадків COVID-19

Вакцинація рятує життя

З початку 2023 року в Одеській області зареєстровано 2104 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За останній тиждень порівняно з попереднім зросла кількість нових випадків та госпіталізації.

Про це повідомляє "Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України".

"За останній тиждень, порівняно з попереднім, захворюваність зросла на 35,1% внаслідок дорослого населення, де ріст на 43,3%, серед дітей спостерігалось зниження на чотири випадки. Рівень госпіталізації зріс на 21,2%", — йдеться в повідомленні.

По територіальних громадах зростання захворюваності спостерігалось в Ананьївській, Біляївській, Татарбунарській та Фонтанській ОТГ.

Інтенсивність росту захворюваності залежить від свідомості населення та виконання простих профілактичних заходів. Це масковий режим, дотримання соціальної дистанції, використання антисептиків, своєчасне звернення за медичною допомогою дотримання самоізоляції та вакцинація. Адреси кабінетів щеплень дивіться в матеріалі.

Нагадаємо, керівництво Одеси готується до нової хвилі захворювання на коронавірус. Проте містян запевняють, що місто в змозі витримати та все необхідне обладнання працює.

Тим часом понад дві третини вагітних мають безсимптомний перебіг COVID-19. Вірус має значний вплив на організм в цілому, а також має низку наслідків. Тому тим, хто довго йшов до заповітної вагітності або спланував її нещодавно, слід приділити багато уваги своєму здоров’ю. Як коронавірус впливає на вагітність читайте в матеріалі.