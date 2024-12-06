В Одессе открыли главную елку, фото

Открытие городской елки в Одессе Фото: Новини.LIVE/Юлия Браславская

Сегодня, 6 декабря, на Дерибасовской состоялось торжественное открытие главной елки города. Несмотря на дождь, праздник собрал взрослых и детей. Их ждали песни, танцы и сам святой Николай.

На открытии елки побывали и журналисты Новини.LIVЕ.

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Гостей развлекали детские коллективы и взрослый оркестр. А святой Николай обратился к одесситам с новогодними пожеланиями. Традиционно у елки установили новогодние фигуры, возле которых можно фотографироваться.

Открытие городской елки в Одессе. Фото: Новини.LIVE/Юлия Браславская

Открытие городской елки в Одессе. Фото: Новини.LIVE/Юлия Браславская

Открытие городской елки в Одессе. Фото: Новини.LIVE/Юлия Браславская

Нынешняя елка выполнена в национальном стиле, с использованием традиционного украинского орнамента и сине-желтых лент. Отметим, что на празднование не тратили бюджетные средства — елка та же, что и в прошлые годы, а гостей развлекают муниципальные коллективы.

Открытие городской елки в Одессе. Фото: Новини.LIVE/Юлия Браславская

Открытие городской елки в Одессе. Фото: Новини.LIVE/Юлия Браславская

Открытие городской елки в Одессе. Фото: Новини.LIVE/Юлия Браславская

Отметим, что концерты у елки, а также у стадиона "Черноморец" в парке Шевченко будут проходить и на выходных. А вот в новогоднюю ночь общегородских мероприятий не будет.

Раньше мы показывали, как в Одессе устанавливается главный символ праздника. А также опросили горожан, как они относятся к празднованию во время войны.