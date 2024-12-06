В Одесі відкрили головну ялинку, фото

Відкриття міської ялинки в Одесі. Фото: Новини.LIVE/Юлія Браславська

Сьогодні, 6 грудня на Дерибасівській відбулося урочисте відкриття головної ялинки міста. Попри дощ свято зібрало дорослих і дітей . На них чекали пісні, танці і сам святий Миколай.

На відкритті ялинки побували й журналісти Новини.LIVЕ.

Читайте також:

Свято на Дерибасівській

Гостей розважали дитячі колективи й дорослий оркестр. А святий Миколай звернувся до одеситів з новорічними побажаннями. Традиційно біля ялинки встановили новорічні фігури, біля яких можна фотографуватися.

Відкриття міської ялинки в Одесі. Фото: Новини.LIVE/Юлія Браславська

Відкриття міської ялинки в Одесі. Фото: Новини.LIVE/Юлія Браславська

Відкриття міської ялинки в Одесі. Фото: Новини.LIVE/Юлія Браславська

Цьогорічна ялинка виконана у національному стилі, з використанням традиційного українського орнаменту й синьо-жовтих стрічок. Зазначимо, що на святкування не витрачали бюджетних коштів — ялинка та сама, що й у минулі роки, а гостей розважають муніципальні колективи.

Відкриття міської ялинки в Одесі. Фото: Новини.LIVE/Юлія Браславська

Відкриття міської ялинки в Одесі. Фото: Новини.LIVE/Юлія Браславська

Відкриття міської ялинки в Одесі. Фото: Новини.LIVE/Юлія Браславська

Зазначимо, що концерти біля ялинки, а також біля стадіону "Чорноморець" у парку Шевченка проходитимуть також і на вихідних. А от у новорічну ніч загальноміських заходів не буде.

Раніше ми показували, як в Одесі встановлюють головний символ свята. А також опитували містян, як вони ставляться до святкування під час війни.