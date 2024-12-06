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В Одесі засяяла головна ялинка міста — як це було, фото

6 грудня 2024 18:08
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В Одесі відкрили головну ялинку, фото
Відкриття міської ялинки в Одесі. Фото: Новини.LIVE/Юлія Браславська
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Сьогодні, 6 грудня на Дерибасівській відбулося урочисте відкриття головної ялинки міста. Попри дощ свято зібрало дорослих і дітей . На них чекали пісні, танці і сам святий Миколай. 

На відкритті ялинки побували й журналісти Новини.LIVЕ.

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Гостей розважали дитячі колективи й дорослий оркестр. А святий Миколай звернувся до одеситів з новорічними побажаннями. Традиційно біля ялинки встановили новорічні фігури, біля яких можна фотографуватися. 

В Одесі засяяла головна ялинка міста — як це було, фото - фото 1
Відкриття міської ялинки в Одесі. Фото: Новини.LIVE/Юлія Браславська
В Одесі засяяла головна ялинка міста — як це було, фото - фото 2
Відкриття міської ялинки в Одесі. Фото: Новини.LIVE/Юлія Браславська
В Одесі засяяла головна ялинка міста — як це було, фото - фото 3
Відкриття міської ялинки в Одесі. Фото: Новини.LIVE/Юлія Браславська

Цьогорічна ялинка виконана у національному стилі, з використанням традиційного українського орнаменту й синьо-жовтих стрічок. Зазначимо, що на святкування не витрачали бюджетних коштів — ялинка та сама, що й у минулі роки, а гостей розважають муніципальні колективи. 

В Одесі засяяла головна ялинка міста — як це було, фото - фото 4
Відкриття міської ялинки в Одесі. Фото: Новини.LIVE/Юлія Браславська
В Одесі засяяла головна ялинка міста — як це було, фото - фото 5
Відкриття міської ялинки в Одесі. Фото: Новини.LIVE/Юлія Браславська
В Одесі засяяла головна ялинка міста — як це було, фото - фото 6
Відкриття міської ялинки в Одесі. Фото: Новини.LIVE/Юлія Браславська

Зазначимо, що концерти біля ялинки, а також біля стадіону "Чорноморець" у парку Шевченка проходитимуть також і на вихідних. А от у новорічну ніч загальноміських заходів не буде.

Раніше ми показували, як в Одесі встановлюють головний символ свята. А також опитували містян, як вони ставляться до святкування під час війни.

Одеса свята Новий рік новорічна ялинка Новини Одеси День Святого Миколая

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