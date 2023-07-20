Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одессе осужден убийца 14-летней девушки: что решил суд arrow

В Одессе осужден убийца 14-летней девушки: что решил суд

20 июля 2023 13:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одессе осужден убийца 14-летней девушки: что решил суд
Судебное заседание. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Апелляционный суд подтвердил приговор Суворовского районного суда Одессы по делу о жестоком убийстве 14-летней девушки. Судья оставил без изменений наказание преступнику.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

Читайте также:

Резонансное убийство в Одесской области

В начале ноября 2019 года 15-летний парень вместе с потерпевшей находился в компании других девушек и парней на территории Лиманского района вне города. После того, как пара отделилась от группы и осталась одна, подросток, находясь в состоянии наркотического опьянения, жестоко избил и душил девушку, а затем избавился от доказательств, забрав ее телефон и скрывшись с места преступления. К сожалению, в результате этих ужасных действий девушка скончалась на месте.

Тело девушки обнаружили в лесу. Фото: Одесская областная прокуратура
Тело девушки обнаружили в лесу. Фото: Одесская областная прокуратура

Какое наказание ждет парня

Ювенальный прокурор Одесской областной прокуратуры убедительно доказал вину одессита, обвиняемого в разбойном нападении и умышленном убийстве по корыстным мотивам согласно статьям 187 и 115 Уголовного кодекса Украины. Преступник приговорен к 15 годам лишения свободы.

Напомним, полицейские провели успешное расследование и задержали местного жителя, подозреваемого в убийстве его жены. Преступник жестоко избил женщину и пытался скрыть свои действия, утверждая, что она уехала за границу. Ему грозит длительный срок заключения.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

None

Ремонты столичных дорог: власти Киева решили "закатать" в асфальт 2,5 миллиарда

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

09:31 Цыганков переедет в Англию: "Жироне" нужны деньги

Новость с видео

01:53 Вождение под хмельком: как автомобилиста могут развести на штраф

11:21 Зинченко ушел из клуба из-за тренера: в Англии рассказали о трансфере украинца

Новость с видео

22:19 Путин сделал циничное заявление о вступлении Украины в НАТО

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз