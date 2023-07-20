В Одессе осужден убийца 14-летней девушки: что решил суд

Судебное заседание. Фото: google

Апелляционный суд подтвердил приговор Суворовского районного суда Одессы по делу о жестоком убийстве 14-летней девушки. Судья оставил без изменений наказание преступнику.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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В начале ноября 2019 года 15-летний парень вместе с потерпевшей находился в компании других девушек и парней на территории Лиманского района вне города. После того, как пара отделилась от группы и осталась одна, подросток, находясь в состоянии наркотического опьянения, жестоко избил и душил девушку, а затем избавился от доказательств, забрав ее телефон и скрывшись с места преступления. К сожалению, в результате этих ужасных действий девушка скончалась на месте.

Тело девушки обнаружили в лесу. Фото: Одесская областная прокуратура

Какое наказание ждет парня

Ювенальный прокурор Одесской областной прокуратуры убедительно доказал вину одессита, обвиняемого в разбойном нападении и умышленном убийстве по корыстным мотивам согласно статьям 187 и 115 Уголовного кодекса Украины. Преступник приговорен к 15 годам лишения свободы.

Напомним, полицейские провели успешное расследование и задержали местного жителя, подозреваемого в убийстве его жены. Преступник жестоко избил женщину и пытался скрыть свои действия, утверждая, что она уехала за границу. Ему грозит длительный срок заключения.