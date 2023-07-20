В Одесі засуджено вбивцю 14-річної дівчини: що вирішив суд

Судове засідання. Фото: google

Апеляційний суд підтвердив вирок Суворовського районного суду Одеси у справі жорстокого вбивства 14-річної дівчини. Суддя залишив без змін покарання для злочинця.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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На початку листопада 2019 року 15-річний юнак разом з потерпілою перебував у компанії інших дівчат та хлопців на території Лиманського району поза містом. Після того, як пара відокремилась від групи та залишилась сама, підліток, перебуваючи в стані наркотичного сп’яніння, жорстоко побив та душив дівчину, а потім позбувся доказів, забравши її телефон та зникнувши з місця злочину. На жаль, внаслідок цих жахливих дій, дівчина померла на місці.

Тіло дівчини знайшли в лісі. Фото: Одеська обласна прокуратура

Яке покарання чекає на хлопця

Ювенальний прокурор Одеської обласної прокуратури переконливо довів вину одесита, який був звинувачений у розбійному нападі та умисному вбивстві з корисливих мотивів згідно зі статтями 187 та 115 Кримінального кодексу України. Злочинець засуджений до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, поліцейські провели успішне розслідування та затримали місцевого жителя, підозрюваного у вбивстві його дружини. Злочинець жорстоко побив жінку та намагався приховати свої дії, стверджуючи, що вона виїхала за кордон. Йому загрожує тривалий термін ув'язнення.