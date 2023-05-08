В Одессе задержали директора КП "Одестранспарксервис" и его подчиненного

Директор КП "Одестранспарксервис" Евгений Тябус. Фото: "Думская"

Сегодня, 8 мая, Служба безопасности Украины задержала исполняющего обязанности директора коммунального предприятия "Одестранспарксервис" Евгения Тябуса и начальника службы эксплуатации и контроля этого КП Вартана Гутникова.

Об этом сообщил одесский активист и волонтер Демьян Ганул.

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Ганул рассказал, что задержанные мужчины "крышевали" незаконные парковки в Одессе. По его словам, "черная касса" фигурантов составляет миллионы гривен ежемесячно.

"СБУ жестко приняла коррупционеров, это означает, что есть хорошая доказательная база", — подчеркнул Ганул.

Директор КП "Одестранспарксервис" Евгений Тябус: что о нем известно

С 2019 года он назначен исполняющим обязанности директора КП "Одестранспарксервис" Одесского городского совета.

Задержанный в 2018 и 2019 годах был заведующим сектором разрешительных процедур управления энергоэффективности и лицензирования департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергоэффективности Одесской ОГА.

В течение 2017-2018 годов — главный специалист отдела взаимодействия с предприятиями морехозяйственного комплекса и связи управления транспортно-коммуникационной инфраструктуры Одесской областной государственной администрации.

С 2015 по 2016 годы был главным специалистом отдела коммуникаций с общественностью аппарата Овидиопольской районной государственной администрации Одесской области.

Напомним, НАБУ и САП внесли в суд дело о завладении более 1,3 миллиона гривен в порту "Южный". О подозрении сообщили трем чиновникам.