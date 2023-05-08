В Одесі затримали директора КП "Одестранспарксервіс" та його підлеглого

Директор КП "Одестранспарксервіс" Євген Тябус. Фото: "Думская"

Сьогодні, 8 травня, Служба безпеки України затримала виконувача обов'язків директора комунального підприємства "Одестранспарксервіс" Євгена Тябуса та начальника служби експлуатації та контролю цього КП Вартана Гутнікова.

Про це повідомив одеський активіст та волонтер Дем'ян Ганул.

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Ганул розповів, що затримані чоловіки "кришували" незаконні парковки в Одесі. За його словами, "чорна каса" фігурантів складає мільйони гривень щомісяця.

"СБУ жорстко прийняла корупціонерів, це означає що є гарна доказова база", — наголосив Ганул.

Директор КП "Одестранспарксервіс" Євген Тябус: що про нього відомо

З 2019 року його назначено виконувачем обов'язків директора КП "Одестранспарксервіс" Одеської міської ради.

Раніше Тябус працював помічником судді апеляційного суду Одеської області. З 2015 по 2016 років був головним спеціалістом відділу комунікацій з громадськістю апарату Овідіопольської районної державної адміністрації Одеської області. Протягом 2017-2018 років — головний спеціаліст відділу взаємодії з підприємствами морегосподарського комплексу та зв'язку управління транспортно-комунікаційної інфраструктури Одеської обласної державної адміністрації.

Затриманий у 2018 та 2019 роках був завідувачем сектору дозвільних процедур управління енергоефективності та ліцензування департаменту житлово-комунального господарства та енергоефективності Одеської ОДА.

Нагадаємо, НАБУ та САП внесли до суду справу щодо заволодіння понад 1,3 мільйонами гривень у порту "Южний". Про підозру повідомили трьом посадовцям.