В Одессе задержали медработников, купивших товары по завышенной цене

Взятка медицинскому работнику. Фото: pixabay

В одной из больниц Одессы разоблачили медицинских работников, подозреваемых в служебной халатности. Своими действиями преступники нанесли государству почти 2,5 миллиона гривен ущерба.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

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Детали преступной деятельности

В марте прошлого года медработники отвечали за поиск наиболее экономически выгодных коммерческих предложений по приобретению товаров медицинского назначения. Из-за халатности они заключили договоры с поставщиками, которые превышали рыночную стоимость. Ущерб, нанесенный государству, составил почти 2,5 млн грн.

Какое наказание грозит

Медработников задержали и сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины. Им грозит до пяти лет тюрьмы. Следствие продолжается.

Напомним, в Одессе будут судить директора подрядной компании, присвоившего деньги вкладчиков в строительство. Мошенник заставлял людей инвестировать в дом, которого не собирались строить.

Также мы писали, что в Одесской области задержали группировку, которая занималась продажей несертифицированного горючего. Преступники сбывали "товар" через собственную сеть модульных заправок.