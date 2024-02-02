Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одессе задержали медработников, купивших товары по завышенной цене arrow

В Одессе задержали медработников, купивших товары по завышенной цене

2 февраля 2024 14:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе задержали медработников, купивших товары по завышенной цене
Взятка медицинскому работнику. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В одной из больниц Одессы разоблачили медицинских работников, подозреваемых в служебной халатности. Своими действиями преступники нанесли государству почти 2,5 миллиона гривен ущерба.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Читайте также:

Детали преступной деятельности

В марте прошлого года медработники отвечали за поиск наиболее экономически выгодных коммерческих предложений по приобретению товаров медицинского назначения. Из-за халатности они заключили договоры с поставщиками, которые превышали рыночную стоимость. Ущерб, нанесенный государству, составил почти 2,5 млн грн.

Какое наказание грозит

Медработников задержали и сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины. Им грозит до пяти лет тюрьмы. Следствие продолжается.

Напомним, в Одессе будут судить директора подрядной компании, присвоившего деньги вкладчиков в строительство. Мошенник заставлял людей инвестировать в дом, которого не собирались строить.

Также мы писали, что в Одесской области задержали группировку, которая занималась продажей несертифицированного горючего. Преступники сбывали "товар" через собственную сеть модульных заправок.

Одесса
полиция
Одесская область
Криминал
Новости Одессы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

27 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

Актуальное по теме