В Одесі затримали медпрацівників, які купили товари за завищеною ціною

Хабар медичному працівнику. Фото: pixabay

В одній з лікарень Одеси викрили медичних працівників, яких підозрюють у службовій недбалості. Своїми діями злочинці завдали державі майже 2,5 мільйона гривень збитків.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області.

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Деталі злочинної діяльності

У березні минулого року медпрацівники відповідали за пошук найбільш економічно вигідних комерційних пропозицій для придбання товарів медичного призначення. Через недбалість вони уклали договори з постачальниками, які перевищували ринкову вартість. Збитки, спричинені державі, становили майже 2,5 млн грн.

Яке покарання загрожує

Наразі медпрацівників затримали та повідомили про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до пʼяти років увʼязнення. Слідство триває.

Нагадаємо, в Одесі судитимуть директора підрядної компанії, який привласнив гроші вкладників у будівництво. Шахрай змушував людей інвестувати у будинок, якого не збиралися зводити.

Також ми писали, що в Одеській області затримали угруповання, яке займалося продажем несертифікованого пального. Злочинці збували "товар" через власну мережу модульних заправок.