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В Одесі затримали медпрацівників, які купили товари за завищеною ціною

2 лютого 2024 14:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі затримали медпрацівників, які купили товари за завищеною ціною
Хабар медичному працівнику. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В одній з лікарень Одеси викрили медичних працівників, яких підозрюють у службовій недбалості. Своїми діями злочинці завдали державі майже 2,5 мільйона гривень збитків. 

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області. 

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Деталі злочинної діяльності

У березні минулого року медпрацівники відповідали за пошук найбільш економічно вигідних комерційних пропозицій для придбання товарів медичного призначення.  Через недбалість вони уклали договори з постачальниками, які перевищували ринкову вартість. Збитки, спричинені державі, становили майже 2,5 млн грн.

Яке покарання загрожує

Наразі медпрацівників затримали та повідомили про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до пʼяти років увʼязнення. Слідство триває. 

Нагадаємо, в Одесі судитимуть директора підрядної компанії, який привласнив гроші вкладників у будівництво. Шахрай змушував людей інвестувати у будинок, якого не збиралися зводити.

Також ми писали, що в Одеській області затримали угруповання, яке займалося продажем несертифікованого пального. Злочинці збували "товар" через власну мережу модульних заправок.

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