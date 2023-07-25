В Одессе задержали пьяного водителя: сколько алкоголя в крови обнаружил драгер

Драгеры для измерения алкоголя. Фото: google

За вчерашние сутки полицейские остановили 12 водителей в состоянии алкогольного опьянения. У "рекордсмена" содержание алкоголя в крови превышало норму почти в 11 раз.

Об этом сообщила пресс-служба Патрульной полиции в Одесской области.

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Во время проверки мужчины на трезвость ''Драгер'' показал рекордный результат — 2,25 промилле — это более 11 раз выше установленной нормы. Кроме того, патрульные полицейские остановили водителей с содержанием алкоголя 2,17 и 0,96 промилле, что больше нормы в 10 и 5 раз соответственно.

Отметим, что максимально допустимый уровень алкоголя в крови – 0,2 промилле. За вождение в нетрезвом состоянии нарушителей ждет штраф в размере от 17 тыс. гривен и лишение водительских прав минимум в год.

ДТП в Одесской области

24 июля, на перегоне Заплазы-Жеребково, что в Одесской области, мотоблок столкнулся с поездом. Водитель сельскохозяйственной техники был госпитализирован в больницу.

Утром 11 июля на автодороге между селами Кубей и Городне произошла трагическая авария. По предварительным данным полиции, 22-летний молодой человек из Новых Троян, управляя автомобилем BMW в состоянии алкогольного опьянения, превысил скорость и потерял контроль над автомобилем.