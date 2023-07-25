В Одесі затримали п'яного водія: скільки алкоголю в крові виявив драгер

Драгер для вимірювання алкоголю. Фото: google

За вчорашню добу поліцейські зупинили 12 водіїв у стані алкогольного сп’яніння. У "рекордсмена" вміст алкоголю в крові перевищував норму майже в 11 разів.

Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції в Одеській області.

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Під час перевірки чоловіка на тверезість ''Драгер'' показав рекордний результат — 2,25 проміле — це в понад 11 разів вище за встановлену норму. Крім того, патрульні поліцейські зупинили водіїв із вмістом алкоголю 2,17 та 0,96 проміле, що більше за норму у 10 та 5 разів відповідно.

Зазначимо, що максимально допустимий рівень алкоголю у крові — 0,2 проміле. За водіння у нетверезому стані на порушників чекає штраф у розмірі від 17 тис. гривень та позбавлення прав водія мінімум на рік.

ДТП на Одещині

24 липня, на перегоні Заплази-Жеребкове, що на Одещині, мотоблок зіткнувся із потягом. Водія сільськогосподарської техніки госпіталізували до лікарні.

Вранці 11 липня на автодорозі між селами Кубей та Городнє сталася трагічна аварія. За попередніми даними поліції, 22-річний молодий чоловік з Нових Троян, керуючи автомобілем BMW у стані алкогольного сп'яніння, перевищив швидкість і втратив контроль над авто.