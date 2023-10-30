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В Одессе задержали "вооруженных бизнесменов" — детали

30 октября 2023 13:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе задержали "вооруженных бизнесменов"
Полиция задержала злоумышленника. Фото: Нацполиция
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе задержали торговцев нелегальным оружием. Мужчины продавали свой "товар" на одной из АЗС на трассе Одесса — Николаев.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Детали преступной схемы

Жители Николаевской области продавали оружие и боеприпасы. Среди ассортимента были автоматы "Калашникова" по 1000 долларов США, патроны, стоимость которых зависела от калибра, также можно было приобрести и пистолеты.

Все детали "сделки" дельцы с потенциальными покупателями вели через мессенджеры, затем один из них забирал деньги, а уже на следующий день в заранее определенном месте проходила личная встреча для передачи "товару".

Что нашли во время обыска

  • Автомат Калашникова АК-12,
  • пистолет Макарова,
  • 800 патронов разного калибра,
  • 59 зип-пакетов наркотических солей.

Какое наказание грозит

Фигурантам сообщили о подозрении в незаконном сбыте огнестрельного оружия и боевых припасов. Им грозит до семи лет заключения.

Напомним, в Одессе правоохранители обнаружили нарушителя, который рискует провести не менее трех лет за решеткой из-за незаконного оборота боевых припасов. Оперативники задержали мужчину на улице Варненской, когда тот пытался продать гранату одному из местных жителей всего за тысячу гривен.

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