В Одессе задержали "вооруженных бизнесменов"

Полиция задержала злоумышленника. Фото: Нацполиция

В Одессе задержали торговцев нелегальным оружием. Мужчины продавали свой "товар" на одной из АЗС на трассе Одесса — Николаев.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Детали преступной схемы

Жители Николаевской области продавали оружие и боеприпасы. Среди ассортимента были автоматы "Калашникова" по 1000 долларов США, патроны, стоимость которых зависела от калибра, также можно было приобрести и пистолеты.

Все детали "сделки" дельцы с потенциальными покупателями вели через мессенджеры, затем один из них забирал деньги, а уже на следующий день в заранее определенном месте проходила личная встреча для передачи "товару".

Что нашли во время обыска

Автомат Калашникова АК-12,

пистолет Макарова,

800 патронов разного калибра,

59 зип-пакетов наркотических солей.

Какое наказание грозит

Фигурантам сообщили о подозрении в незаконном сбыте огнестрельного оружия и боевых припасов. Им грозит до семи лет заключения.

Напомним, в Одессе правоохранители обнаружили нарушителя, который рискует провести не менее трех лет за решеткой из-за незаконного оборота боевых припасов. Оперативники задержали мужчину на улице Варненской, когда тот пытался продать гранату одному из местных жителей всего за тысячу гривен.