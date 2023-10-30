В Одесі затримали "збройних бізнесменів" — деталі
В Одесі затримали торговців нелегальною зброєю. Чоловіки продавали свій "товар" на одній з АЗС на трасі Одеса — Миколаїв.
Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.
Деталі злочинної схеми
Мешканці Миколаївської області продавали зброю та боєприпаси. Серед асортименту були автомати "Калашникова" по 1 000 доларів США, набої, вартість яких залежала від калібру, також можна було придбати й пістолети.
Усі деталі "угоди" ділки з потенційними покупцями вели через месенджери, потім один із них забирав гроші, а вже наступного дня у заздалегідь визначеному місці відбувалась особиста зустріч для передачі "товару".
Що знайшли під час обшуку
- автомат Калашникова АК-12,
- пістолет Макарова,
- 800 набоїв різного калібру,
- 59 зіп-пакетів наркотичних солей.
Яке покарання загрожує
Наразі фігурантам повідомили про підозру у незаконному збуті вогнепальної зброї та бойових припасів. Їм загрожує до семи років ув'язнення.
Нагадаємо, в Одесі правоохоронці виявили порушника, який ризикує провести щонайменше три роки за ґратами через незаконний обіг бойових припасів. Оперативники затримали чоловіка на вулиці Варненській, коли той намагався продати гранату одному з місцевих мешканців лише за тисячу гривень.
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