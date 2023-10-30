В Одесі затримали "збройних бізнесменів"

Поліція затримала зловмисника. Фото: Нацполіція

В Одесі затримали торговців нелегальною зброєю. Чоловіки продавали свій "товар" на одній з АЗС на трасі Одеса — Миколаїв.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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Деталі злочинної схеми

Мешканці Миколаївської області продавали зброю та боєприпаси. Серед асортименту були автомати "Калашникова" по 1 000 доларів США, набої, вартість яких залежала від калібру, також можна було придбати й пістолети.

Усі деталі "угоди" ділки з потенційними покупцями вели через месенджери, потім один із них забирав гроші, а вже наступного дня у заздалегідь визначеному місці відбувалась особиста зустріч для передачі "товару".

Що знайшли під час обшуку

автомат Калашникова АК-12,

пістолет Макарова,

800 набоїв різного калібру,

59 зіп-пакетів наркотичних солей.

Яке покарання загрожує

Наразі фігурантам повідомили про підозру у незаконному збуті вогнепальної зброї та бойових припасів. Їм загрожує до семи років ув'язнення.

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці виявили порушника, який ризикує провести щонайменше три роки за ґратами через незаконний обіг бойових припасів. Оперативники затримали чоловіка на вулиці Варненській, коли той намагався продати гранату одному з місцевих мешканців лише за тисячу гривень.