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В Одесі затримали чоловіка, який продавав небезпечні боєприпаси

23 жовтня 2023 17:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі затримали чоловіка, який продавав небезпечні боєприпаси
Граната Ф-1. Фото: РЕДПОСТ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі затримали місцевого мешканця, якого підозрюють у збуті боєприпасів. Правопорушник продав знайомому гранати невідомого походження. 

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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Деталі інциденту

36-річний одесит за 3000 гривень продав дві ручні осколкові гранати Ф-1 із запалами та підривач. 

Поліцейські вилучили у правопорушника отримані за продаж боєприпасів гроші, а незаконні предмети скерували на експертні дослідження. 

Яке покарання загрожує

Чоловіка затримали та повідомили про підозру у незаконному носінні, придбанні, зберіганні та збуті бойових припасів без передбаченого законом дозволу за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Йому загрожує ув'язнення до семи років. Слідство триває. 

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці виявили порушника, який ризикує провести щонайменше три роки за ґратами через незаконний обіг бойових припасів. Оперативники затримали чоловіка на вулиці Варненській, коли той намагався продати гранату одному з місцевих мешканців лише за тисячу гривень.

Також ми писали, що поліція виявила та затримала чоловіка, який керував автомобілем, наповненим різними видами вибухових пристроїв та небезпечних речовин. Він незаконно придбав та зберігав гранати, запали до них, міни, тротилові шашки та інші смертельно небезпечні предмети.

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