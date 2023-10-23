В Одессе задержан мужчина, продававший опасные боеприпасы
В Одессе задержан местный житель, подозреваемый в сбыте боеприпасов. Правонарушитель продал знакомому гранаты неизвестного происхождения.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.
Детали инцидента
36-летний одессит за 3000 гривен продал две ручные осколочные гранаты Ф-1 с запалами и взрывателем.
Полицейские изъяли у правонарушителя вырученные за продажу боеприпасов деньги, а незаконные предметы направили на экспертное исследование.
Какое наказание грозит
Мужчину задержали и сообщили о подозрении в незаконном ношении, приобретении, хранении и сбыте боевых припасов без предусмотренного законом разрешения по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит заключение до семи лет. Следствие продолжается.
Напомним, в Одессе правоохранители обнаружили нарушителя, который рискует провести не менее трех лет за решеткой из-за незаконного оборота боевых припасов. Оперативники задержали мужчину на улице Варненской, когда тот пытался продать гранату одному из местных жителей всего за тысячу гривен.
Также мы писали, что полиция обнаружила и задержала мужчину, управлявшего автомобилем, наполненным разными видами взрывных устройств и опасных веществ. Он незаконно приобрел и хранил гранаты, запалы к ним, мины, тротиловые шашки и другие смертельно опасные предметы.
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