В Одесі затримали чоловіків, які продавали гранати

Граната у руці. Фото: РБК-Україна

В Одесі правоохоронці викрили двох містян, які незаконно продавали вибухонебезпечні боєприпаси. Йдеться про гранати РГД-5 та РГН, за які чоловіки "заробили" кілька тисяч гривень.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

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За інформацією правоохоронців, спільники виручили за дві гранати шість тисяч гривень та поділили гроші між собою.

Пізніше один з "продавців" реалізував ще одну гранату, проте всі гроші залишив собі.

Яке покарання загрожує

Наразі правопорушникам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Їм загрожує ув'язнення до 7 років. Одного зі зловмисників вже взяли під варту, доля іншого поки вирішується. Слідство триває.

В рамках кримінального провадження поліцейські встановлюватимуть походження та мету зберігання заборонених предметів.

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці виявили порушника, який ризикує провести щонайменше три роки за ґратами через незаконний обіг бойових припасів. Оперативники затримали чоловіка на вулиці Варненській, коли той намагався продати гранату одному з місцевих мешканців лише за тисячу гривень.

Також ми писали, що поліція виявила та затримала чоловіка, який керував автомобілем, наповненим різними видами вибухових пристроїв та небезпечних речовин. Він незаконно придбав та зберігав гранати, запали до них, міни, тротилові шашки та інші смертельно небезпечні предмети.