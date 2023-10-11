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Взрывная опасность: в Одессе задержали мужчин, продававших гранаты

11 октября 2023 12:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе задержали мужчин, продававших гранаты
Граната в руке. Фото: РБК-Украина
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе правоохранители разоблачили двух горожан, незаконно продававших взрывоопасные боеприпасы. Речь идет о гранатах РГД-5 и РГН, за которые мужчины "заработали" несколько тысяч гривен.

Об этом сообщили в Главном управлении национальной полиции в Одесской области.

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По информации правоохранителей, подельники выручили за две гранаты шесть тысяч гривен и поделили деньги между собой.

Позже один из "продавцов" реализовал еще одну гранату, но все деньги оставил себе.

Какое наказание грозит

В настоящее время правонарушителям сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Им грозит заключение до 7 лет. Одного из злоумышленников уже заключили под стражу, судьба другого пока решается. Следствие продолжается.

В рамках уголовного производства полицейские будут устанавливать происхождение и цель хранения запрещенных предметов.

Напомним, в Одессе правоохранители обнаружили нарушителя, который рискует провести не менее трех лет за решеткой из-за незаконного оборота боевых припасов. Оперативники задержали мужчину на улице Варненской, когда тот пытался продать гранату одному из местных жителей всего за тысячу гривен.

Также мы писали, что полиция обнаружила и задержала мужчину, управлявшего автомобилем, наполненным разными видами взрывных устройств и опасных веществ. Он незаконно приобрел и хранил гранаты, запалы к ним, мины, тротиловые шашки и другие смертельно опасные предметы.

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