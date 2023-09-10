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В Одессе завершилось голосование за переименование улиц: какие результаты

10 сентября 2023 13:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе завершилось голосование за переименование улиц
Парк Горького в Одессе. Фото: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 10 сентября, в Одессе закончилось голосование по переименованию улиц. Горожане поддержали не все предложенные названия, так что судьба некоторых улиц остается под вопросом.

Об этом Новини.LIVE узнали из результатов опроса на портале "Социально активный гражданин".

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Судьба парка Горького

Отметим, что большинство одесситов проголосовало против переименования парка Горького и проспекта Гагарина. За идею назвать парк — парком Детских мечт отдали голос "за" только 48,8% респондентов, соответственно 51,2% не поддержали такую инициативу. Всего отдали голоса 772 одессита.

Судьба проспекта Гагарина

Сменить название проспекта в Приморском районе захотело уже больше людей, однако голосов все равно не хватило. "За" проголосовало 49,1% участников опроса, а всего приняло участие 810 человек.

Кто изменит название

  • ул. Космонавта Комарова, за которую проголосовало 68,2%;
  • пров. Маяковский с поддержкой 63,2%;
  • ул. Академика Уильямса, где шла почти равная борьба, однако желающих сменить название на улицу Чикаленко оказалось больше.

Напомним, в Одессе идет процесс декоммунизации названий улиц. Историко-топонимическая комиссия приняла решение о переименовании улицы Бочарова в Пересыпском районе в честь Героя Украины Вячеслава Бувалкина.

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