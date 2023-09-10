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В Одесі завершилося голосування за перейменування вулиць: які результати

10 вересня 2023 13:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі завершилося голосування за перейменування вулиць
Парк Горького в Одесі. Фото: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 10 вересня, в Одесі закінчилося голосування щодо перейменування вулиць. Містяни підтримали не усі запропоновані назви, тож доля деяких вулиць залишається під питанням. 

Про це Новини.LIVE дізналися з результатів опитування на порталі "Соціально активний громадянин".

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Доля парку Горького 

Зазначимо, що більшість одеситів проголосувало "проти" перейменування парку Горького і проспекту Гагаріна. За ідею назвати парк — парком Дитячих мрій віддали голос "за" лише 48,8% респондентів, відповідно 51,2% не підтримали таку ініціативу. Всього віддали голоси 772 одесити.

Доля проспекту Гагаріна

Змінити назву проспекту у Приморському районі захотіло вже більше людей, проте голосів все одно не вистачило. "За" проголосувало 49,1% учасників опитування, а всього взяло участь 810 осіб. 

Хто змінить назву

  • вул. Космонавта Комарова на вул. Михайла Комарова, за яку проголосувало 68,2%;
  • пров. Маяковський на пров. Футуристів з підтримкою 63,2%;
  • вул. Академіка Вільямса, де точилася майже рівна боротьба, проте охочих змінити назву на вулицю Чикаленка виявилося більше. 

Нагадаємо, в Одесі триває процес декомунізації назв вулиць. Історико-топонімічна комісія ухвалила рішення щодо перейменування вулиці Бочарова, що у Пересипському районі, на честь Героя України В'ячеслава Бувалкіна.

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