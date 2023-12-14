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В Одессе увеличилось количество поврежденных домов — горсовет

14 декабря 2023 16:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе увеличилось количество поврежденных домов — горсовет
Поврежден дом. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе увеличилось количество объектов недвижимости, пострадавших от дроновой атаки россиян. Сейчас известно о 19 поврежденных частных домах.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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По информации мэрии, коммунальные службы в Хаджибейском районе проводят обход пострадавших помещений и составляют акты обследований.

"На месте принимаются заявления и консультации по пакету документов, который необходимо собрать для оформления адресной материальной помощи на восстановление окон и дверей. Принято уже 14 таких заявлений от жильцов", — говорится в сообщении.

Обновлено 17:00. На сегодня уже возобновлено электроснабжение и проверяется работа системы отопления. Городские власти и благотворительные фонды помогают материалам и технике по запросу для закрытия дверных и оконных проемов. Вопрос временного отселения жильцов пострадавших комнат собственник обязался решить самостоятельно. От помощи в этом вопросе жильцы отказались.

Куда обращаться за помощью

Жители пострадавших домов могут обращаться за помощью и консультацией в Хаджибейскую районную администрацию по адресу: ул. Генерала Петрова, 22 по графику с 8:30 до 17:00 или по телефону: (048)-734-95-28 и (048)-734-95-29.

Отметим, что общежитие, наиболее пострадавшее от удара, является частной собственностью. Поэтому вопросом его отказом должен заниматься собственник. В свою очередь город предоставит необходимые строительные материалы.

Напомним, во время вражеской атаки на Одессу, которая длилась более шести часов, военные зафиксировали падение обломков дронов в жилых кварталах. В результате разрушений пострадали дети, которым диагностировали травмы головы.

Сегодня ночью оккупационная армия РФ выпустила по югу Украины около 39 ударных дронов типа "Shahed-136". К сожалению, есть попадание обломков.

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