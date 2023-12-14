У дітей діагностували контузії та черепно-мозкові травми — Кіпер про обстріл Одеси

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Фото: Новини.LIVE

Під час ворожої атаки на Одесу, яка тривала понад шість годин, військові зафіксували падіння уламків дронів у житлових кварталах. Внаслідок руйнувань, постраждали діти, яким діагностували травми голови.

Про це в етері національного телемарафону "Єдині новини" розповів голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

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"У нас є, на жаль, потерпілі. Їх 11 осіб, з них троє — діти — два братики по 8 років та дівчинка 12 років. У всіх них діагностовано черепно-мозкові травми та контузії", — сказав Кіпер.

Крім того, очільник ОВА зазначив, що в на півдні Одещини, у Рені, було пошкоджено складські приміщення у припортовій інфраструктурі, у яких було зерно.

Нагадаємо, сьогодні вночі окупаційна армія РФ випустила по півдню України близько 39 ударних дронів типу "Shahed-136". На жаль, є влучання уламків.

Також ми писали, що вночі 14 грудня протягом шести годин ворог атакував Одесу та область ударними дронами. Наразі прокурори фіксують наслідки чергової атаки окупантів по житлових кварталах, під час якої травмувалися люди.