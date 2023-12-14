У детей диагностировали контузии и черепно-мозговые травмы — Кипер об обстреле Одессы

Глава Одесской ОВА Олег Кипер. Фото: Новини.LIVE

Во время вражеской атаки на Одессу, которая длилась более шести часов, военные зафиксировали падение обломков дронов в жилых кварталах. В результате разрушений, пострадали дети, которым диагностировали травмы головы.

Об этом в эфире национального телемарафона "Единые новости" рассказал глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Читайте также:

"У нас есть, к сожалению, пострадавшие. Их 11 человек, из них трое — дети — два брата по 8 лет и девочка 12 лет. У всех них диагностированы черепно-мозговые травмы и контузии", — сказал Кипер.

Кроме того, глава ОВА отметил, что на юге Одесчины, в Рени, были повреждены складские помещения в припортовой инфраструктуре, в которых было зерно.

Напомним, сегодня ночью оккупационная армия РФ выпустила по югу Украины около 39 ударных дронов типа "Shahed-136". К сожалению, есть попадание обломков.

Также мы писали, что ночью 14 декабря в течение шести часов враг атаковал Одессу и область ударными дронами. Пока прокуроры фиксируют последствия очередной атаки оккупантов по жилым кварталам, во время которой травмировались люди.