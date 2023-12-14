В Одесі збільшилася кількість пошкоджених будинків — міськрада

Пошкоджений будинок. Фото: Новини.LIVE

В Одесі збільшилася кількість обʼєктів нерухомості, які постраждали від дронової атаки росіян. Наразі відомо про 19 пошкоджених приватних будинків.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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За інформацією мерії, комунальні служби у Хаджибейському районі проводять обхід постраждалих помешкань та складають акти обстежень.

"На місці приймаються заяви та надаються консультації щодо пакета документів, який необхідно зібрати для оформлення адресної матеріальної допомоги на відновлення вікон та дверей. Прийнято вже 14 таких заяв від мешканців", — йдеться у повідомленні.

Оновлено 17:00. Станом на зараз вже відновлено електропостачання та перевіряється робота системи опалення. Міська влада та благодійні фонди допомагають матеріалами та технікою за запитом для закриття дверних та віконних отворів. Питання тимчасового відселення мешканців постраждалих кімнат власник взяв зобов'язання вирішити самостійно. Від допомоги в цьому питанні мешканці відмовились.

Куди звертатися по допомогу

Мешканці постраждалих будинків можуть звертатися по допомогу та консультацію до Хаджибейської районної адміністрації за адресою: вул. Генерала Петрова 22, за графіком з 8:30 до 17:00 або за телефоном: (048)-734-95-28 та (048)-734-95-29.

Зазначимо, що гуртожиток, який найбільше постраждав від удару, є приватною власністю. Тож питанням його відмовленням має займатися власник. Своєю чергою місто надасть необхідні будівельні матеріали.

Нагадаємо, під час ворожої атаки на Одесу, яка тривала понад шість годин, військові зафіксували падіння уламків дронів у житлових кварталах. Внаслідок руйнувань, постраждали діти, яким діагностували травми голови.

Додамо, сьогодні вночі окупаційна армія РФ випустила по півдню України близько 39 ударних дронів типу "Shahed-136". На жаль, є влучання уламків.